جدول مباريات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بمواجهات مختلفة بالدوري السعودي والإنجليزي والإسباني0

ويأتي علي رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء ريال مدريد ونظيره ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

ضمك أمام الطائي، وتنطلق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport extra1.

الخليج ضد الفيحاء، وتنطلق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport extra2.

الهلال أمام أبها، وتنطلق المباراة الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport 1.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

برايتون أمام كريستال بالاس، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال بيتيس أمام جيرونا، وتنطلق المباراة الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

قادش ضد ريال سوسيداد، وتنطلق المباراة الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

ديبورتيفو ألافيس أمام ريال مدريد، وتنطلق المباراة الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر، 11:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

أوساسونا أمام ريال مايوركا، وتنطلق المباراة الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر، 11:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.