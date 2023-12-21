حازم إمام يكشف طلب عبد الله السعيد للتراجع عن الاعتزال الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال حازم إمام، عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الوطني، الثنائي المستبعد من الأهلي، حسين الشحات وإمام عاشور، ارتكاب مخالفة بعدم استكمالهم التدريب بعد مباراة جيبوتي.

وأضاف "إمام"، في لقائه ببرنامج "ملعب اون تايم سبورت"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأربعاء، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وضع أسماء الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي في القائمة الأولية لمنتخب مصر على أساس ممكن يلعبوا مع الزمالك في المباراة القادمة، متابعًا: "المشكلة ان مفيش غير ماتش الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في الدوري".

وتوقع حازم إمام أن عبد الله السعيد سوف يتراجع عن الاعتزال دوليًا إذا دخل في القائمة النهائية لمنتخب مصر، لأنه من أحسن اللاعبين في مصر، أما بشأن استبعاد طارق حامد، عقد قائلًا: "طارق من أهم وأحسن اللاعيبة جات في مصر وزعلت على اللي حصل معه لكن بعد الموقف اللي فات في المنتخب وهو اخد قراره النهائي".

إقرأ أيضًا..

حازم إمام: فيتوريا أرسل قائمة منتخب مصر الأولية لـ "كاف" من أسبوع

أحمد شوبير مدافعًا عن نجم ليفربول: "إحنا آسفين يا صلاح"

أول تعليق لمدرب الزمالك بعد الصعود لربع نهائي الكونفدرالية