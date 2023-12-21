شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى والاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وأوراوا اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ووأحد قادة الفريق الأحمر مؤتمراً صحفياً اليوم للحديث عن مباراة أوراوا الياباني غدا الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، كما يسمح الجهاز الفني للفريق بتحدث ثلاثة لاعبين من الفريق قبل مران اليوم لوسائل الإعلام وفقاً لنظام البطولة.

ويُعقد اليوم كذلك الإجتماع الفني للمباراة من أجل مناقشة ترتيبات اللقاء وموعد وصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق وغيرها من إرتباطات المباراة.