شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستهدف التعاقد مع محمد صبحى حارس الزمالك فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف مسئولي نادى بيراميدز التعاقد مع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، خاصة في ظل إعلان مجلس إدارة الزمالك من قبل عرض الحارس للبيع بعد أزمته الأخيرة في معسكر مواجهة زد إف سي، الأمر الذى دفع مسئولي بيراميدز لوضع محمد صبحى ضمن قائمة الصفقات المطلوبة في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويجهز بيراميدز عرضًا لتقديمه لنادى الزمالك لطلب التعاقد مع محمد صبحى، خاصة وإن بيراميدز واجه أزمة كبيرة بعدما تعرض أحمد الشناوى حارسه الأساسي للإصابة بكسر في الضلوع ويغيب على اثرها لمدة تتراوح ما بين 3 – 4 أسابيع، وأدى ذلك للاستعانة بالحارس الثالث أحمد ميهوب لحراسة عرين بيراميدز في مواجهة صن داونز الهامة وخسرها الفريق السماوى بهدف دون رد، حيث لم يتم الاستعانة بخدمات شريف إكرامى نظرًا لعودته من إصابة بدور برد قوى أدى لغيابه عن الفريق في الفترة الماضية.

ويرغب بيراميدز في التعاقد مع محمد صبحى حتى يكون وسط قائمته حارس صغير السن بجوار أحمد ميهوب، ومن المتوقع أن يكون عرض بيراميدز للزمالك مقابل مبلغ مالى وبعض اللاعبين الذين من الممكن أن ينضموا للزمالك حال نجاح الأخير في حل أزمة إيقاف قيده.