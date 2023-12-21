شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير فتوح مع الفريق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم إدارة نادى الزمالك موقفها اليوم بشأن تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق من عدمه، حيث تدرس فى الوقت الحالى شروط فتوح لتجديد تعاقده، ومن المنتظر أن ترد الإدارة على اللاعب بسواء بالموافقة على تلك الطلبات أو رفضها اليوم الخميس.

واقترب أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر مقرب من أحمد فتوح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك تقاربا فى وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادى فى الفترة الحالية، وحدد أحمد فتوح طلباته لتجديد تعاقده مع الفريق.

وتابع المصدر أنه فى حالة موافقة الإدارة على طلبات اللاعب سيتم توقيع عقود التجديد حينها وحسم الأمر بشكل رسمى، خاصة أن الطرفين يرغبان فى حسم الملف فى أسرع وقت.