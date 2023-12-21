شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وملعب آخر مران للأهلي استعدادا لمباراة البرونزية فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي مرانه الختامي في الخامسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني التي تقام غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية

وسيكون مران اليوم مفتوحا لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالسعودية، ويتحدث بعض لاعبي الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران.

كما يتحدث 3 لاعبين من الفريق لوسائل الإعلام المختلفة قبل المران وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد منح لاعبي الأهلي راحة من المران أمس الأربعاء، تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث.

وسيخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف عصر غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.