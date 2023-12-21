شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين بعد نهاية الجولة الـ 13.. بتروجت يوسع الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، في استغلال تعثر منافسيه وتوسيع الفارق في صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 29 نقطة، متفوقا على فريق حرس الحدود صاحب المركز الثانى بخمس نقاط كاملة قبل 6 جولات على نهاية الدور الأول.

وواصل فريق بتروجت نتائجه الرائعة بعدما حقق الفوز على النجوم بهدف نظيف سجله أحمد الصعيدى، ليصل إلى الفوز الرابع على التوالي بعدما فاز على كل من النصر للتعدين وبروكسى وأبو قير للأسمدة وأخيرا على النجوم.

واستفاد سيد عيد المدير الفنى للفريق البترولى من تعثر منافسيه هذه الجولة، حيث تعادل حرس الحدود وغزل المحلة ووادى دجلة بجانب هزيمة لافيينا، مما أتاح له الفرصة لتوسيع الفارق لـ4 نقاط كاملة.

جدول ترتيب دورى المحترفين..

1 بتروجت 29 نقطة

2 حرس الحدود 25 نقطة

3 غزل المحلة 23 نقطة

4 لافيينا 22 نقطة

5 وادى دجلة 22 نقطة

6 بترول أسيوط 22 نقطة

7 راية 21 نقطة

8 القناة 20 نقطة

9 السكة الحديد 20 نقطة

10 أسوان 17 نقطة

11 الاتصالات 17 نقطة

12 بروكسى 17 نقطة

13 أبو قير للأسمدة 16 نقطة

14 طنطا 16 نقطة

15 دكرنس 16 نقطة

16 مكادى 12 نقطة

17 جمهورية شبين 10 نقاط

18مصر المقاصة 6 نقاط

19 النجوم 9 نقاط

20 النصر للتعدين 4 نقاط

نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة من دورى المحترفين

جمهورية شبين 3 / 2 النصر للتعدين

القناة 2/ 1 لافيينا

بترول أسيوط 2/ 1 أبو قير للأسمدة

النجوم 0 / 1 بتروجت

دكرنس 0/ 0 بروكسى

الاتصالات 1/ 0 طنطا

مكادى 1 / 2 راية

أسوان 4 / 1 مصر المقاصة

حرس الحدود 0/ 0 السكة الحديد

غزل المحلة 0/ 0 وادى دجلة