برشلونة يستعيد توازنه بفوز صعب أمام الأخير ألميريا

المنامة - ياسر ابراهيم - استعاد فريق برشلونة توازنه مجددا في مسابقة الدوري الإسباني "لا ليغا"، وحقق فوزا بشق الأنفس على ألميريا بثلاثة أهداف لهدفين، الأربعاء، على ملعب "لويس كومبانيس" في الجولة 18 للمسابقة.



فوز برشلونة جاء بعد معاناة من النتائج السلبية في آخر جولتين بالبطولة، بخسارته أمام جيرونا ثم التعادل مع فالنسيا، ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 38 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث على حساب أتلتيكو مدريد الذي تراجع للمركز الرابع.



في المقابل تجمد رصيد ألميريا عند 5 نقاط بعد أن لقي خسارته الثالثة عشرة في المسابقة مع 5 تعادلات، وبدون تحقيق أي فوز، ليتذيل الفريق جدول الترتيب ويتأزم موقفه بشدة في المسابقة.



تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق البرازيلي رافينيا، فى الدقيقة 33، ونجح الضيوف فى إدراك هدف التعادل عبر المهاجم البرازيلي ليو بابتيستاو، فى الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.



في الشوط الثاني أعاد سيرجي روبيرتو التفوق للبارسا بالهدف الثاني فى الدقيقة 60، ولكن ألميريا عاد وسجل هدف التعادل فى الدقيقة 71، عن طريق اللاعب إدجار جونزاليس، قبل أن يحسم سيرجي روبيرتو نتيجة اللقاء لصالح برشلونة بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له، والثالث لفريقه في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

