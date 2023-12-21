موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس، على نظيره ألافيس على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم في الدوري الإسباني

سيعلق علي محمد علي على أحداث المباراة.

ترتيب ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في ثلاثة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة تسعة لقاءات.

قائمة ريال مدريد لمباراة ديبورتيفو ألافيس

ويدخل كارلو أنشيلوتي مباراة ألافيس في الدوري الإسباني بقائمة تضم كل من:

الحراس: كيبا أريزابالاجا - أندري لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - فينيسيوس توبياس.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - نيكو باز - داني سيبايوس.

الهجوم: رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز - جونزالو جارسيا.