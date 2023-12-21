الارشيف / اخبار الرياضه

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ديبورتيفو الأفيس اليوم

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق مواجهة سهلة نسبيًا مساء اليوم الخميس، وذلك حين يحل ضيفًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة .

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: أندريا لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي - توني كروس - تشواميني - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو جوس.

 

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق علي محمد علي على أحداث المباراة.

 

ترتيب ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في ثلاثة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة تسعة لقاءات.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا