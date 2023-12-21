شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية كوكا لمباراة أوراوا اليابانى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبى للأهلى جاهزية أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق لمباراة أوراوا اليابانى غداً فى مونديال الأندية.

وغاب كوكا عن مباراة فلومينسيننى البرازيلى مساء الاثنين الماضى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية للإصابة بإجهاد عضلى عام.

وتماثل كوكا للشفاء وأصبح جاهزا لمباراة أوراوا حال استدعاء الجهاز الفنى له.

وشارك كوكا أساسيا فى مباراة اتحاد جدة بربع نهائى كأس العالم للأندية التى فاز فيها الأهلى بثلاثة أهداف لهدف قبل أن يغيب عن مباراة بطل البرازيل فى نصف نهائى البطولة التى خسرها الأهلى بثنائية نظيفة.

ويخوض الأهلى مرانه الختامى فى الخامسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة استعدادًا لمواجهة أوروا اليابانى التى تقام غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا فى المملكة العربية السعودية.

وسيكون مران اليوم مفتوحا لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالسعودية، ويتحدث بعض لاعبى الأهلى لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران.

كما يتحدث 3 لاعبين من الفريق لوسائل الإعلام المختلفة قبل المران وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

وكان مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، قد منح لاعبى الأهلى راحة من المران أمس الأربعاء، تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث.

وسيخوض الأهلى مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويلتقى الأهلى مع أوروا اليابانى فى الرابعة والنصف عصر غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضى بمدينة جدة.