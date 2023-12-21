شكرا لقرائتكم خبر عن 3مكاسب للزمالك بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك 3 مكاسب مميزة بعد التأهل إلى بربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية،نتيجة تصدره لمجموعته برصيد 10 نقاط،حصل عليها من 3 انتصارات متتيالية أمام أبو سليم الليبى وسوار الغينى وبطل أنجولا ثم الثلاث جولات الأولى ثم اختتم الرابع بالتعادل أمام ساجرادا سلبياً.

ويرصد ”الخليج 365” 3 مكاسب حققها الزمالك من الصعود لدور ربع النهائي..

اكتساب الثقة وإراحة اللاعبين

تأتى على رأس المكاسب التي حققها الزمالك من الصعود إلى لدور ربع النهائي بالكونفدرالية،اكتساب الثقة لدى اللاعبين والجهاز الفني،خاصة بعد تذبذب النتائج على المستوى المحلى،فضلاً عن توافر فرصة ثمينة لمعتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض، يستطيع من خلالها إراحة اللاعبين الأساسين،ومنح الفرصة لآخرين للوقوف على مستواهم الفني،بعد ضمان التأهل.

كسر عقدة دور المجموعات بأفريقيا

نجح الزمالك في تخطى دور المجموعات في أفريقيا وهو الأمر الذى لم يحدث خلال السنوات الثلاث الماضية وتحديدًا في دوري الأبطال بعدما فشل في التأهل لربع النهائي أعوام 2021 و2022 و2023 قبل أن يكسر هذه العقدة ويعبر إلى دور الـ8 بالكونفدرالية هذا الموسم.

الخروج بشباك نظيفة في 4 مباريات بالكونفدرالية

نجح الزمالك في الخروج بشباك نظيفة خلال 4 مباريات ببطولة الكونفدرالية،بعد الفوز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبى بهدف نظيف ثم الانتصار على أبو سوار الغينى برباعية نظيفة في الجولة الثانية،والفوز على بطل أنجولا بهدف نظيف في الجولة الثالثة والتعادل سلبياً أمام ساجرادا في الجولة الرابعة.

واصل فريق الزمالك تصدره لمجموعته في الكونفدرالية برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا والتعادل مع ساجرادا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، يليه ساجرادا الأنجولى بـ4 نقاط، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط.