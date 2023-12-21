شكرا لقرائتكم خبر عن 77مليون جنيه وبرونزية.. أبرز مكاسب الأهلى فى حصد ثالث مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع فريق الأهلي لتحقيق عدة أرقام من خلال مباراته أمام أوراوا الياباني في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم، والمقرر إقامتها بالسعودية بعد غد الجمعة، حيث يراهن مارسيل كولر المدير الفني واللاعبين على تحقيق الفوز على بطل اليابان وصناعة تاريخ جديد في مونديال الأندية.

ويرغب فريق الأهلي في تحقيق الفوز على أوراوا الياباني في موقعة غد الجمعة من أجل حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه والأولى مع مارسيل كولر، بعدما حصد الميدالية في ثلاث مناسبات أعوام 2006 و2020 و2021 مع مانويل جوزيه في الأولى وبيتسو موسيماني في الثانية والثالثة.

كما يمني الأهلي في حصد الميدالية البرونزية من أجل جني مكافأة الـ 2.5 مليون دولار، أي ما يعادل 77 مليون جنيه مصري، لاسيما بعدما ضمن الحصول على 2 مليون دولار بمجرد الصعود إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بقيمة 62 مليون جنيه مصري، ويرغب في تحقيق إنجاز جديد وعدم الاكتفاء بالمركز الرابع كما حدث في النسخة الماضية.

في الوقت ذاته يتطلع مارسيل كولر إلى حصد الميدالية البرونزية، تعويضا عن النسخة الماضية، من أجل معادلة إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه والذي حصد البرونزية مرة واحدة عام 2006 والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي حقق البرونزية مرتين عامي 2020 و2021، لاسيما وأن الظروف لم تسمح له في تحقيق هذا الإنجاز بالنسخة الماضية بعد الهزيمة من فلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويترقب كلا من، محمد الشناوي ، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني، اليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات، و طاهر محمد طاهر حصد الميدالية البرونزية الثالثة في تاريخهم والرابعة في تاريخ ناديهم، بعدما سبق وحققها الأهلي ثلاث مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021.

وتواجد العشرة لاعبين السابق ذكرهم في النسختين الماضيتين التي حقق فيهما الأهلي الميدالية البرونزية ومنهم من تواجد في النسخ الثلاث الماضية التي شارك فيها الأهلي، وحقق المركز الرابع في آخر مشاركاته بالنسخة الماضية التي استضافتها المغرب.

أرقام الأهلي لن تتوقف عند هذا الحد بل أنه يتطلع لتحقيق أول إنجاز في الموسم الحالي بعدما أخفق في التتويج بلقب السوبر الإفريقي ولقب الدوري الإفريقي لكرة القدم، ويرغب في حصد البرونزية لمصالحة جماهيره الغاضبة من تذبذب النتائج في بداية الموسم الحالي، خاصة بعد التعادل مع الجونة وسموحة في الدوري، ويانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.