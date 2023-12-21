شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ضم عبد الله السعيد لقائمة المنتخب رغم اعتزاله دولياً "قرار غريب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بعد تواجد ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، في القائمة المبدئية لمنتخب مصر، المقرر اختيار القائمة النهائية منها للمشاركة في منافسات بطولة أمم أفريقيا المحدد لها يناير المقبل في كوت ديفوار.

وقال شوبير، خلال تصريحات لبرنامجه "مع شوبير" المذاع عبر "راديو أون سبورت أف أم": «فيتوريا قال من قبل إنه لا يضم أي لاعب لا يشارك في المباريات، وفي النهاية يناقض نفسه بضم فتوح وصبحي، رغم عدم مشاركتهما مع نادي الزمالك".

وأضاف شوبير: "فتوح وصبحي مش جاهزين من الناحية البدنية، بسبب الغياب عن المباريات فترة طويلة، ونفس الأمر بالنسبة إلى محمود حمدي حمدي الونش مدافع الزمالك العائد من الإصابة بالرباط الصليبي ولم يشارك في أي مباراة مع فريقه، وأيضاً أحمد الشناوي حارس بيراميدز مصاب وتم ضمه، وهي أمور غريبة للغاية".

وواصل شوبير : "ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الي قائمة المنتخب يعتبر قرار غريب من فيتوريا رغم اعلان اللاعب اعتزاله اللعب دولياً"

وضمت قائمة منتخب مصر 55 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.