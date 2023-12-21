شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسوق نجوم الدكة لرحيلهم فى الميركاتو الشتوى بمباركة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ جهاز الكرة بنادى لإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة ونائبه عماد سليمان، في تسويق نجوم دكة الإسماعيلى من أجل بيعهم في يناير المقبل وتعويضهم بلاعبين آخرين حال فتح باب القيد.

وخرج أكثر من لاعب من حسابات إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، في المباريات الماضية ورحب برحيلهم من الإسماعيلى حال وجود عرض مناسب لهم.

ويعد محمود الشبراوى وعصام صبحى وأبو بكر حمزة في مقدمة هؤلاء اللاعبين، بجانب العديد من اللاعبين الشباب الذين سيتم منحهم فرصة الإعارة لكى يحصلوا على عدد كافٍ من الدقائق والعودة مجددا للإسماعيلى.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى الأول من يناير المقبل بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، بعد تأجيل مباراته فى الجولة العاشرة مع مودرن فيوتشر لانشغال الأخير بمباريات الكونفدرالية وكأس الرابطة.

ويفتقد فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.