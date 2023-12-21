التصنيف الشهري للمنتخبات.. الأرجنتين تتصدر ومصر خامس أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر ديسمبر الجاري، وذلك في ختام عام 2023، وقبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وحافظ منتخب مصر على المركز الـ 33 عالمياً ويحتل المركز الخامس بين منتخبات أفريقيا، فيما جاء منتخب المغرب بالمركز الـ13 عالميا والأول أفريقيا، حيث يبدأ منتخب مصر استعداداته للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا خلال شهر يناير المقبل، والتي ستقام في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا.

واحتل منتخب السنغال المركز الـ 20 عالميًا والثاني أفريقيًا بتصنيف فيفا الأخير، وحل منتخب تونس في المركز الـ28 عالميًا، والثالث أفريقيا، واحتل منتخب الجزائر المركز الـ30 عالميًا والرابع قاريا.

ترتيب أول 10 منتخبات أفريقية في تصنيف ديسمبر 2023

1- المغرب الأول إفريقيًا والـ13 عالميًا، 1661.69 نقطة

2 - السنغال الثاني إفريقيًا والـ20 عالميًا، 1594.31 نقطة

3 - تونس الثالث إفريقيًا والـ28 عالميًا 1523.23 نقطة

4 - الجزائر الرابع إفريقيًا والـ30 عالميًا 1520.26 نقطة

5 - مصر الخامس إفريقيًا والـ33 عالميًا 1518.91 نقطة

6 - نيجيريا السادس إفريقيًا والـ42 عالميًا 1474.44 نقطة

7 - الكاميرون السابع إفريقيًا والـ46 عالميًا 1463.06 نقطة

8 – كوت ديفوار الثامن إفريقيًا والـ49 عالميًا 1447.65 نقطة

9 – مالي التاسع إفريقيًا والـ51 عالميًا 1445.6 نقطة

10– بوركينا فاسو العاشر إفريقيًا والـ57 عالميًا 1411.01 نقطة

تصنيف فيفا للمنتخبات العشر الأوائل عالميا

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا