شاهد أهداف مباراة إنتر ميلان ضد بولونيا في كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر فريق إنتر ميلان، محركات البحث بموقع "جوجل" بمصر والمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بعد المفاجأة التي تلقاها أمام فريق بولونيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، حين ودع بطولة كأس إيطاليا 2023 – 2024، والتي يحمل لقبها العام الماضي.

إنتر ميلان

يشار إلى أن فريق إنتر ميلان، قد نجح في التتويج بلقب كأس إيطاليا للموسم الماضى 2022-2023، عقب تغلبه في المباراة النهائية على حساب نظيره فيورنتينا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأولمبيكو".



إنتر ميلان ضد بولونيا

بولونيا

وفاز فريق بولونيا ضد إنتر ميلان، بنتيجة هدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس إيطاليا بالموسم الجارى 2023-2024.



أهداف مباراة إنتر ميلان ضد بولونيا

جاءت أهداف مباراة إنتر ميلان ضد بولونيا، عن طريق كل من كارلوس أوجستو في الدقيقة 92 لصالح إنتر ميلان، بينما جاءت أهداف بولونيا عن طريق سام بوكيما، ودان ندوي في الدقيقتين 112، و116، بعدما لجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية عقب التعادل السلبي في وقت المباراة الأصلي.



تشكيل إنتر ميلان ضد بولونيا

دخل إنتر ميلان، مباراة بولبونيا بتشكيل مكون من "أوديرو، بيسك، أتشيربي، باستوني؛ دارميان، فراتيسي، أصلاني، كلاسن، كارلوس أوجوستو؛ أرناوتوفيتش، لاوتارو مارتينيز".

تشكيل بولونيا ضد إنتر ميلان

بينما دخل بولونيا مواجهة النيراتزوري بتشكيل مكون من: "رافاليا، وكورازا، بوكيما، لوكومي، ليكوجيانيس؛ ايبيشر، مورو، فابيان؛ سايليماكيرز، فان هويدونك، أوربانسكي".

إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

على الجانب الآخر، يتربع فريق إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجارى 2023-2024، وذلك بعد مرور 16 جولة من مسابقة الكالتشيو حتى الآن.

وجاء فريق إنتر ميلان، في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجارى 2023-2024، برصيد 41 نقطة من إجمالى 16 مباراة خاضها فى المسابقة، حيث حقق 13 انتصارا بالإضافة إلى تعادلين وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 39 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويتفوق إنتر ميلان فى ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس الوصيف برصيد 37 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.