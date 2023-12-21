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الأهلي يفتح مرانه لوسائل الإعلام قبل مواجهة أوروا الياباني

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فتح مران مساء اليوم الخميس لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية ، ويتحدث بعض لاعبي الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

 

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله ، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني غدا الجمعة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوروا الياباني والتي ستقام في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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