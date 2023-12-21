عيد عبدالملك: دخول عبدالله السعيد لقائمة مصر الأولية مفاجأة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن ضم روي فيتوريا المدير الفني، للاعب عبدالله السعيد في قائمة منتخب مصر مفاجأة غير متوقعة، خاصة وأنه ألمح لإعتزاله دوليًا.

وأضاف "عبدالملك"، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اي تي سي"، أن فيتوريا وضع بعض اللاعبين في القائمة الأولية خصوصا فتوح وصبحي والونش على أمل مشاركتهم في مباريات الزمالك القادمة قبل إعلان موعد معسكر الفراعنة.

وأوضح أنه من الوارد استبعاد بعض اللاعبين من القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم افريقيا، مؤكدًا أنه توجد مجاملات واضحة من جانب بعض الأعضاء في اتحاد الكرة وهي نقطة ليست في صالح ثنائي الزمالك مطلقًا.

وضمت قائمة منتخب مصر 55 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين أوفا.