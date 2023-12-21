شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع كاراكاس الفنزويلى لتسوية مستحقات سامسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم بنادى كاراكاس الفنزويلي لتسوية مستحقات سامسون اكينولا مهاجم الفريق، والتى تسببت فى إيقاف قيد الزمالك خلال الأشهر الماضية

وعرض مسئولو الزمالك على النادي الفنزويلى تسوية المستحقات بتقسيطها على دفعات،ومن المنتظر التوصل إلى حل سواء بالموافقة على التسوية من عدمه.

ولا يٌعد كاراكاس الفنزويلي الطرف الوحيد فى تسبب سامسون بإيقاف قيد الفريق، بل هناك فريق نيجيرى آخر هو ليون 36، حيث تلقى اتحاد الكرة إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر سبتمبر الماضى بإيقاف القيد لنادي الزمالك مجددًا، بسبب شكوى جديدة من نادى ليون 36 النيجيرى، الذى طلب حق الرعاية فى سامسون أكينولا لاعب الفريق الأبيض.

وطلب النادي النيجيري حق رعايته فى سامسون أكينولا فى قضية رفعها بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بمبلغ 11 ألف دولار، لم يسدده الزمالك منذ الحصول على خدمات اللاعب.

ترجع تفاصيل الأزمة إلى أكتوبر من العام الماضى عندما تعاقد الزمالك مع سامسون من نادى كاراكاس الفنزويلى مقابل 900 ألف دولار، سدد الزمالك وقتها نصف قيمة الصفقة، ولكن لم يتم سداد باقى المبلغ، والتي تبلغ 450 ألف دولار، وخلال الفترة الماضية تلقى النادى خطابا يفيد بضرورة سداد المبلغ حتى لا يتعرض الفريق لإيقاف القيد وهو ما تم بالفعل.