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خالد بيبو يعاين ملعب الأمير عبدالله الفيصل قبل مباراة أوراوا الياباني غداً بمونديال الأندية

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القاهرة - سامية سيد -  

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالاهلي  على معاينة ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة، الذي يخوض عليه الفريق مباراة أوروا الياباني غدا الجمعة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليًا بالمملكة العربية .

 

وقام مدير الكرة بالفريق بمعاينة ملعب التدريب وغرف الملابس بصحبة سمير عدلي، المدير الاداري ووائل محمد الإداري؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الغد.

 

ويلتقي الأهلي مع أوروا الياباني في الرابعة والنصف مساء الجمعة  بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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