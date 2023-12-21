شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المحترفين.. حرس الحدود بلا هزيمة ودجلة يواصل السقوط للأسبوع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكى على سجله خاليا من الهزائم بعد مرور 13 جولة من منافسات دورى المحترفين، بعد التعادل السلبى مع السكة الحديد في الجولة الماضية.

ويعد حرس الحدود أقوى خط هجوم بالتساوى مع بتروجت برصيد 22 هدفا واستقبل 11 هدفا، إلا أنه حافظ على عدم الهزيمة حتى الآن، محتلا المركز الثانى برصيد 25 نقطة، بعدما حقق 7 انتصارات و6 تعادلات ولم يتذوق طعم الخسارة قبل 6 مباريات من نهاية المرحلة الأولى من دورى المحترفين.

وادى دجلة يواصل السقوط

واصل فريق وادى دجلة نتائجه الضعيفة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تعادل مع جمهورية شبين سلبيا ثم الهزيمة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وأخيرا التعادل السلبى مع غزل المحلة، ليواصل فقد النقاط ويتراجع للمركز الخامس في ترتيب دورى المحترفين برصيد 22 نقطة.

نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة من دورى المحترفين

جمهورية شبين 3 / 2 النصر للتعدين

القناة 2/ 1 لافيينا

بترول أسيوط 2/ 1 أبو قير للأسمدة

النجوم 0 / 1 بتروجت

دكرنس 0/ 0 بروكسى

الاتصالات 1/ 0 طنطا

مكادى 1 / 2 راية

أسوان 4 / 1 مصر المقاصة

حرس الحدود 0/ 0 السكة الحديد

غزل المحلة 0/ 0 وادى دجلة