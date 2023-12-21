شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض بيع عبد الرحمن مجدى فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فكرة بيع عبد الرحمن مجدى جناح فريق الدراويش في الانتقالات الشتوية المقبلة والإبقاء عليه لحاجة الفريق لمجهوده.

وطُرحت فكرة بيع عبد الرحمن مجدى الذى يمتلك أكثر من عرض حاليا، من أجل المساعدة في حل أزمة وقف القيد التي يعانى منها الدراويش وتدعيم الفريق بصفقات تساعده على العودة لمكانته الطبيعية.

وقوبلت هذه الفكرة بالرفض من قبل مجلس الإسماعيلى، الذى يرى أنه أحد أعمدة الفريق ولا يمكن الاستغناء عن خدماته في الوقت الحالي في ظل النتائج المتراجعة التي يعانى منها الإسماعيلى وجعلته مهددا بالهبوط.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلى لإيجاد الموارد المالية من أجل حل أزمات النادى الإسماعيلى، وحل مسألة القيد بعد التواصل مع اللاعبين والمدربين الذين لهم مستحقات من أجل الوصول لاتفاق بشأنها.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى الأول من يناير المقبل بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، بعد تأجيل مباراته فى الجولة العاشرة مع مودرن فيوتشر لانشغال الأخير بمباريات الكونفدرالية وكأس الرابطة.

ويفتقد فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.