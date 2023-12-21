شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب سيراميكا "سلاح" أيمن الرمادى لتخطى الأهلى في السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعول أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، على تألق الأجانب في فريقه لتخطى عقبة النادى الأهلى في افتتاح كأس السوبر المحلى المقرر لها الاثنين المقبل، والذى سيقام في الإمارات.

وشهدت مباريات الدورى تألقا ملحوظا للأجانب في صفوف فريق سيراميكا ونجحوا في الظهور بشكل مميز قاد الفريق لاحتلال المركز الخامس في ترتيب دورى Nile برصيد 14 نقطة.

ويتقدم أجانب سيراميكا، اللاعب الجزائرى أحمد القندوسى الذى أحرز 5 أهداف وصنع هدفا، والذى يتم تجهيزه للحاق بمواجهة الأهلى بعد التعافى من إصابة جزع الركبة وبدأ في المشاركة في التدريبات.

وخطف النيجيري صديق أوجولا جناح سيراميكا الأضواء أيضا بعدما أحرز هدفا وصنع 5 أهداف، ليكون أحد نجوم الفريق، بجانب مواطنه جون إيبوكا مهاجم الفريق الذى أحرز هدفين وصنع هدفا، على الرغم من عدم مشاركته بشكل أساسى آخر المباريات لصالح أحمد ياسر ريان.

وحرص أيمن الرمادى على تجهيز اللاعبين بشكل فنى وبدانى على أعلى مستوى من أجل محاولة الظفر باللقب الثانى في تاريخ النادى بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية والذى كان سببا في مشاركته في هذا السوبر.

ويعقد أيمن الرمادى اجتماعات مكثفة مع اللاعبين، لحثهم على القتال من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائى وانتظار الفائز من فيوتشر وبيراميدز لحصد اللقب.

ووصلت بعثة فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الإمارات، مساء الأحد، استعدادا للمشاركة في كأس السوبر المحلي لأول مرة فى تاريخه.

ويشارك سيراميكا فى السوبر المصري بنظامه الجديد، بعدما نجح فى التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضي، ليضرب موعدا مع الأهلي يوم 25 ديسمبر الجاري.

وتنطلق مباريات كأس السوبر الرباعي المصري يوم 25 ديسمبر من الشهر الجاري، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أن تقام مباريات الدور النهائي يوم 28 من نفس الشهر.