شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 مباريات فى مونديال الأندية مع الأهلى.. كولر وموسيماني فى ميزان الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، خوض 6 مباريات مع الفريق الأحمر، في كأس العالم للأندية، وذلك عقب المباراة الأخيرة أمام فلومينينسي البرازيلي، والتي خسرها الأهلي بهدفين نظيفين.

وتساوى المدرب السويسري بذلك مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي، والذي قاد الفريق الأحمر أيضاً في 6 مباريات بمونديال الأندية.

وجاءت أرقام موسيماني وكولر مع الأهلي في كأس العالم للأندية كالتالي:

ـ موسيماني

قاد الأهلي في: 6 مباريات

فاز في: 3 مباريات

خسر في: مباراتين

تعادل في: مباراة واحدة

سجل الأهلي مع موسيماني: 6 أهداف

استقبلت شباك الأهلي: 4 أهداف

حافظ الأهلي على نظافة شباكه في: 4 مباريات

ـ كولر

قاد الأهلي في: 6 مباريات

فاز في: 3 مباريات

خسر: 3 مباريات

لم يحقق أي تعادل

سجل الأهلي مع كولر: 10 أهداف

استقبلت شباك الأهلي: 11 هدفاً

حافظ الأهلي على نظافة شباكه في: مباراتين