ريال مدريد يُصدر بيان رسمي بعد قرار محكمة العدل لقضية السوبر ليج

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيان رسمي منذ لحظات عقب الحكم التاريخي و الإقرار بقانونية بطولة دوري السوبر الأوروبي من قبل محكمة العدل الدولية.

بيان نادي ريال مدريد بعد أحقية إقامة بطولة السوبر ليج

وجاء بيان ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي من خلال تصريحات لرئيسه، فلورنتينو بيريز كالتالي:

"نرحب بارتياح كبير للقرار الذي اتخذته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وتابع: "سندرس بعناية في الأيام القليلة المقبلة منطوق القرار، اعتبارًا من اليوم الأندية ستكون سيدة مصيرها من أجل تطوير المسابقات الأوروبية، اليوم انتصرت أوروبا للحريات مرة أخرى".

وأضاف: "لقد تعرضنا لضغوط كبيرة منذ أكثر من عامين، اليوم ننتصر بالقانون والعقل والحرية وسيواصل ريال مدريد العمل من أجل مصلحة كرة القدم".

واستمر: "سنواصل الدفاع عن مشروع حديث متوافق تمامًا مع المسابقات المحلية ومفتوح لانضمام الجميع على أساس الجدارة الرياضية مع احترام اللعب المالي النظيف رغم كل الحملات التي ضدنا، سنحاول تطوير مستوى كرة القدم الأوروبية".

وأختتم: "أقول للأندية الأوروبية إننا في بداية عصر جديد يمكننا العمل فيه بحرية كاملة، دون تهديدات، اليوم علامة فارقة وهو عظيم لتاريخ كرة القدم".

بيان نادي ريال مدريد

يُذكر ان محكمة العدل الأوروبية حكمت أن يويفا وفيفا تصرفا ضد قانون المنافسة والتنافس حينما منعوا تشكيل بطولة السوبر ليج في 2021، مما يعني أن البطولة أصبحت على طريق التأسيس، موجهة ضربة قوية جدا لفيفا ويويفا.