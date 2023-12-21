أولاريو.. "ملك السوبر الإماراتي" يبحث عن النجمة السادسة مع الشارقة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الشارقة عن إنجاز شخصي جديد حيث يسعى للفوز بلقبه السوبر الإماراتي للمرة السادسة في تاريخه والثانية مع الشارقة، عندما يواجه شباب الأهلي يوم 29 من الشهر الجاري في كأس السوبر الإماراتي ، على ستاد آل مكتوم .

ويمتلك أولاريو سجلا مميزا في الفوز بكأس السوبر الإماراتي منحه لقب "قيصر البطولات" خاصة السوبر، نظرا لإجادته الفنية الكبيرة في لعب مواجهات الكؤوس.

ويعد كوزمين أحد أساطير التدريب في الدوري الإماراتي بعدما سبق له تدريب العين وشباب الأهلي، وقادهما لتتويجات عديدة، أبرزها الدوري المحلي في 4 مناسبات؛ الدوري (موسمي 2011- 2012 و2012-2013 مع العين)، وموسمي 2013-2014 و2015-2016 مع شباب الأهلي).

فيما يمتلك «القيصر» سجلا متخم بالإنجازات على صعيد «السوبر»، شملت التتويج مع العين في موسم 2012- 2013، وشباب الأهلي في ثلاث مناسبات مواسم 2013-2014، 2014-2015، 2016-2017،علاوة على اللقب الأخير مع «الشارقة» في الموسم الحالي 2022-2023.

قاد القيصر الروماني الشارقة في 72 مباراة على صعيد كل البطولات بالموسم الماضي، فاز في 38 مباراة، وخسر 12 مباراة؛ 7 منها في الدوري الأخير؛ محققا أربع ألقاب في موسم تاريخي .

ألقاب كوزمين أولاريو

*الدوري الروماني

-قاد كوزمين ستيوا بوخارست إلى الفوز بالدوري الروماني 2005-2006، وكأس رومانيا 2006.

*الدوري السعودي

- حصد مع الهلال لقب الدوري السعودي 2007-2008، وكأس ولي العهد مرتين 2007-2008 و2008-2009.

*كأس نجوم قطر

-قاد السد إلى الفوز بكأس نجوم قطر عام 2010.

*الدوري الإماراتي

-فاز مع العين بالدوري الإماراتي موسمي 2011-2012 و2012-2013، وكأس السوبر 2012.

-ومع شباب الأهلي توج بالدوري الإماراتي موسمي 2013-2014 و2015-2016.

--فاز أيضا مع شباب الأهلي بكأس المحترفين 2013-2014 و2016-2017، وكأس السوبر أعوام 2013 و2014 و2016

--توج مع الشارقة بكأس رئيس الإمارات موسما 2021-2022 و2022-2023، وكأس السوبر 2022، وكأس المحترفين موسم 2022-2023.

الدوري الصيني

-حقق مع جوانزو سونينج الدوري الصيني عام 2020.