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الأهلي بالقميص الأسود أمام أوراوا الياباني

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ياسر رشاد - القاهرة - عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأوراوا الياباني الذي في العاشرة صباح اليوم بتوقيت «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الأمير عبدالله الفيصل؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

 

وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري، واللواء علاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي أوراوا الياباني بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

 

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق أوراوا الياباني طاقمًا مكونا من القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

 

ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث بطولة كأس العالم للأندية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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