حسنى عبد ربه يتوجه للمغرب للمشاركة فى المنتدى الأفريقى الأول للإعلام الرياضى

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه حسنى عبد ربه نجم منتخب مصر والإسماعيلى السابق، إلى المغرب للمشاركة فى المنتدى الأفريقى الأول للإعلام الرياضى، والذى سيتم تكريمه كأحد نجوم مصر والكرة الأفريقية.

ويشارك حسنى عبد ربه كأحد ضيوف المنتدى من نجوم كرة القدم الأفريقية بجانب المغربى محمد التيمورى، والتونسى رياض البوعزيزى، والكاميرونى روجى ميلا والمغربى سعيد شيبا، والمغربى نور الديت النيبت والمغربية فتحية العسيرى.

وكان حسنى عبد ربه قد بدأ مسيرته مع الإسماعيلى، وكان أصغر لاعب فى الدورى عندما حقق مع الدراويش بطولة الدورى عام 2001-2002، حيث لم يتخط عامه الـ17 وقتها رغم عدم مشاركته فى أى مباراة.

اختير عبد ربه صاحب أفضل هدف فى مرمى الأهلى عام 2003 فى مباراة انتهت لصالح الدراويش (2-1)، فى 2006 أحرز نجم الإسماعيلى الهدف رقم 1500 لناديه فى مرمى بتروجت، كما اختير أفضل لاعب فى مسابقة الدورى المصرى خلال 2007.

وحقق "القيصر" حسنى عبد ربه العديد من البطولات على مستوى المنتخبات، عكس نادى الإسماعيلى، وفاز بأول الألقاب الأفريقية مع منتخب الشباب موسم 2003 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، بعد الفوز على منتخب "الأفيال" كوت ديفوار 4/3 فى المباراة النهائية، استطاع الانضمام لكتيبة المنتخب المصرى الأول فى أمم أفريقيا 2004 بتونس كأصغر لاعب فى تاريخ قائمة المنتخب المصرى.