شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس مطالبة الجبلاية بالتحقيق فى أحداث مباراة فيوتشر مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك التقدم بشكوى ضد نادى فيوتشر على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريق مواليد 2005، ببطولة الدورى، من إصابة رباعى الفريق بإصابات مختلفة .

وشهد اللقاء إصابات رباعي الفريق الأبيض نتيجة الالتحامات، وهم: يوسف حمادة، وهشام فؤاد، وعلي نوفل، وأنس وائل، ضمن الجولة 16 ببطولة الجمهورية.

تعرض يوسف حمادة حارس مرمى فريق الشباب 2005 تعرض لكدمة قوية في الرأس أدت إلى "بلع اللسان" وحدوث ارتجاج متوسط بالمخ، بينما تعرض هشام فؤاد إلى كدمة قوية في الرأس أدت إلى "بلع اللسان" وارتجاج في المخ وفقدان مؤقت للوعى.

وفيما يخص إصابة علي نوفل الظهير الأيمن للفريق، فتعرض لجرح قطعي عميق في الوجة وبالتحديد عند منطقة "الحاجب"، نتيجة التحام قوي مع لاعب فيوتشر، وتم إجراء عملية جراحية له احتاجت خياطة طبية 20 "غرزة"، وبالنسبة إلى إصابة أنس وائل الجناح الهجومي للفريق فتعرض للإصابة في الركبة ولم يستكمل المباراة ، وتم عمل أشعة له أثبتت أنها كدمة .

وطلب مسئولو الزمالك من نظرائهم بالجبلاية التحقيق في الأحداث لضمان حقوق الفريق و اللاعبين، لما لحق بهم من إصابات وتجنبا لتكرار هذا العنف في المباريات الأخرى.