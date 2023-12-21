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إقامة مباراة غزل المحلة والترسانة فى كأس مصر بدون جمهور

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القاهرة - سامية سيد -  

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، إقامة مباراة غزل المحلة والترسانة  ، في الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر ، يوم السبت المقبل في تمام الساعة 5 مساء ، علي ستاد غزل المحلة بدون جمهور.

 

وتقرر اللجوء إلي ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز بالمباراة حال انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بين الفريقين .

 

يدرس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إقامة دور الـ32 من بطولة كأس مصر في الموسم الجاري، نهاية فبراير المقبل، حيث يرغب الاتحاد في الإنتهاء من هذا الدور قبل خوض نهائي نسخة العام الماضي بين الأهلي والزمالك والمقرر له 13 مارس من العام القادم.

 

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر بمشاركة 28 فريقا، والتي يتأهل منها 14 فريقا من تلك المرحلة لدور الـ 32 لمنافسة 18 فريقا من الممتاز، عن مواجهات مثيرة.

 

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر أيام 22 و23 و24 ديسمبر الجارى، على أن تقام جميع المباريات فى تمام الثانية ظهرا.

 

وضمت القرعة 28 فريقا هى: "المصرية للاتصالات، السكة الحديد، وادي دجلة، النجوم، جمهورية شبين، طنطا، غزل المحلة، دكرنس، بتروجت، القناة، بروكسي، راية، أبو قير للأسمدة، لافينيا، بترول أسيوط، مكادي، النصر، الترسانة، إيسترن كومباني، الانتاج الحربي، المنصورة، كهرباء الإسماعيلية، بورفؤاد، دلفي، الواسطى، المنيا، ديروط، الألومنيوم".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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