شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة الشاطئية للسيدات يهزم رواندا فى التصفيات الأفريقية بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتشارك مصر في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة إلى الألعاب الأفريقية والمؤهلة إلى التصفيات النهائية لأولمبياد باريس 2024.

في البداية حقق منتخب رواندا "أ" الفوز على منتخب مصر "ب" بنتيجة 2/1 قبل أن ينجح منتخب مصر "أ" في تحقيق الفوز على منتخب رواندا "ب" بنتيجة 2/0 ليلجأ الفريقان للمجموعة الذهبية ويتمكن منتخب السيدات المصري من تحقيق الفوز بها.

وكانت قد حققت مصر الفوز في منافسات الرجال والسيدات حيث فاز منتخب الرجال "ب" على كينيا بنتيجة 2/0 في المباراة الأولى ومثل مصر كلا من جورج موريس ويوسف محمد زكي ، فيما خسر منتخب "أ" الذي مثله كل من عاطف عادل وأحمد عزب في المباراة الثانية بنتيجة 2/1 ليلجأ المنتخبان للمجموعة الذهبية وتفوز بها مصر بنتيجة 15/10.



الكرة الشاطئية



منتخب الكرة الطائرة الشاطئية



منتخب سيدات الكرة الشاطئية



منتخب الكرة الشاطئية

وعلى صعيد منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات فاز منتخب مصر بالشوط الذهبي على حساب صاحب الأرض والجمهور بعد التعادل مع المنتخب الكيني في عدد مرات الفوز.

وحقق منتخب مصر A ويمثله ( دعاء الغباشي ومروة مجدي ) الفوز على منتخب كينا ب 2/0 .

وساهمت خبرة اللاعبة الأولمبية الكينية في منتخب أ بحسم المباراة الثانية ضد المنتخب المصري ب بنتيجة 2/1 مما أدى إلى اللجوء لشوط فاصل فاز به المنتخب الوطني بنتيجة 15/13.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.

ويرافق البعثة المنتخب حكمين، دوليين وهما ياسمين عبد العزيز، ومسعد عطا الله، بالإضافة إلى إبراهيم ثابت إداري للمنتخب.

ويقود المنتخب فنيًا الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفا.