شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دورى المحترفين.. 7 انتصارات و3 تعادلات في الجولة الـ13 بـ21 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دورى المحترفين مساء الأربعاء، بمواجهة غزل المحلة ووادى دجلة التي انتهت بالتعادل السلبى والتي أقيمت على استاد غزل المحلة.

7 انتصارات و3 تعادلات

شهدت الجولة الثالثة عشرة 7 انتصارات و3 تعادلات بإحراز 21 هدفا، حيث فاز كل من جمهورية شبين والقناة وبترول أسيوط وبتروجت والاتصالات وراية وأسوان على كل من النصر للتعدين ولافيينا وأبو قير للأسمدة والنجوم وطنطا ومكادى والمقاصة، فيما تعادل كل من دكرنس مع بروكسى، حرس الحدود مع السكة الحديد، وأخيرا غزل المحلة مع وادى دجلة.

أكبر النتائج

شهدت مباراة أسوان والمقاصة أكبر نتائج الجولة، بعدما حقق تماسيح النيل الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف لأبناء الفيوم، كما شهدت مباراة جمهورية شبين والنصر للتعدين تسجيل 5 أهداف أيضا بفوز أبناء المنوفية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة من دورى المحترفين

جمهورية شبين 3 / 2 النصر للتعدين

القناة 2/ 1 لافيينا

بترول أسيوط 2/ 1 أبو قير للأسمدة

النجوم 0 / 1 بتروجت

دكرنس 0/ 0 بروكسى

الاتصالات 1/ 0 طنطا

مكادى 1 / 2 راية

أسوان 4 / 1 مصر المقاصة

حرس الحدود 0/ 0 السكة الحديد

غزل المحلة 0/ 0 وادى دجلة