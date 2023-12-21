شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، موعد جديد لإقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا في أحد يومي 16 أو 17 فبراير القادم .

وكان من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء الماضي ، الموافق 19 ديسمبر الجاري، في الجزائر، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، ولكن تم تأجيل المباراة رسميًا، وذلك نظرًا للوصول الأحمر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 .



ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، في إطار استعداداته لمباراة مباراة أوراوا الياباني غدا الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الساعة الرابعة والنصف من عصر غدا، الجمعة، توقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.