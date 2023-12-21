شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز لكأس السوبر المصرى فى الإمارات .. ضم الثلاثي المصاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وتغادر البعثة القاهرة اليوم في طريقها إلى الإمارات لخوض السوبر حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم ٢٥ ديسمبر الجاري.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي
خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا
خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس
وتشهد القائمة ضم الثلاثي المصاب أحمد الشناوي وإبراهيم عادل وإسلام عيسي، رغم عدم جاهزيتهم للمباريات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز