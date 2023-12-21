مباراة ودية تجمع منتخب الجلوس مع أطفال مستشفى 57357 ضد الرجال

ياسر رشاد - القاهرة - في اليوم العالمي لكرة السلة..

الخميس 21/ديسمبر/2023 - 04:10 م 12/21/2023 4:10:35 PM

احتفل الاتحاد المصري لكرة السلة، باليوم العالمي لكرة السلة، اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، من خلال تنظيم فعالية شارك فيها منتخب الرجال، ومنتخب الجلوس، وأطفال مستشفى 57357.

ونظم الاتحاد المصري مباراة ودية جمعت بين منتخب كرة سلة جلوس وأطفال مستشفى 57357 مع المنتخب الوطني الأول للرجال، على صالة ستاد القاهرة الدولي.

ويأتي هذا الأمر في إطار دور اتحاد كرة السلة المجتمعي، والاهتمام بكل الأحداث التي تخص كرة السلة، سواء الدولية أو المحلية.

على جانب آخر يستعد منتخب الرجال لخوض منافسات البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري، وحتى 3 يناير المقبل.