أول تعليق من الفيفا علي قرار محكمة العدل الأوروبية عن "السوبر ليج"

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا" بيان رسمي اليوم الخميس، ردًا على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أقر بشرعية إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبى " السوبرليج ".

بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

نشر فيفا بيانا رسميا على موقع " أكس " جاء فيه : " أحاط فيفا علماً بالحكم الصادر اليوم عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمحكمة European Superleague Company SL.

تضمن البيان: سيقوم فيفا الآن بتحليل القرار بالتنسيق مع يويفا والاتحادات القارية الأخرى والاتحادات الأعضاء قبل التعليق أكثر، وتماشياً مع نظامه الأساسي، يؤمن فيفا إيماناً راسخاً بالطبيعة المحددة للرياضة، بما في ذلك الهيكل الهرمي - الذي تدعمه الجدارة الرياضية - ومبادئ التوازن التنافسي والتضامن المالي.

وأكمل البيان: "تدين كرة القدم بتاريخها الطويل والناجح للمبادئ المذكورة أعلاه، والتي سيواصل فيفا والاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء تعزيزها في المستقبل، لصالح جميع مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.