تغيير ملعب مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تغيير ملعب مباراة الاتحاد ضد الرائد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيرة الرائد يوم السبت المقبل الموافق 23 ديسمبر في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية فقد تقرر نقل مباراة الاتحاد ضد الرائد، إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بدلاً من ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

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ويحتل الاتحاد المركز الخامس فس جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يحتل الرائد المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.

ويأمل العميد مصالحة جماهير وتحققي نتيجة إيجابية أمام الرائد وتحسين مركزه في الدوري، بعد وداع بطولة كأس العالم للأندية عقب الخسارة أمام الاهلي في ربع النهائي بثلاثية دون رد.