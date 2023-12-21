ترتيب مجموعة الاهلي حال الفوز على شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

ينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مواجهة قوية أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب “5 جويلية” الجزائري مواجهة الاهلي أمام منافسه شباب بلوزداد الجزائري ضمن فعاليات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل في المارد الأحمر إلى اقتناص الفوز على منافسه نادي شباب بلوزداد من أجل الاقتراب نحو الصعود لدور ربع نهائي من المسابقة الأفريقية في مشواره المحافظة على اللقب الأفريقي.

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وفي حال تحقيق الاهلي الفوز على منافسه بطل الجزائري بعقر داره سيصبح المارد الأحمر يمتلك في جعبته 8 نقاط ويكون الترتيب كالتالي:

1- الاهلي 8

2- يانج أفريكانز 5

3- شباب بلوزداد 4

4- ميدياما 4

علمًا بأن المارد الأحمر قد سبق وأن حقق فوزًا مثيرًا على خصمه شباب بلوزداد في عام 2001 بهدف دون رد وذلك على باستاد 5 يوليو بالجزائر بالجولة الأخيرة بدور المجموعات.

وأحرز هدف الفريق القاهري الوحيد في هذا اللقاء إبراهيم سعيد بصاروخية من على بُعد 30 متر سكنت الزاوية اليمني للحارس الجزائري .

موعد مباراة الاهلي أمام شباب بلوزداد

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في وقت سابق تأجيل مواجهة الاهلي أمام بطل الجزائر في ظل ارتباط المارد الأحمر بالمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام حاليًا بالسعودية.

واستقر كاف على تحديد يوم 16 أو 17 فبراير موعدًا لمباراة الجولة الرابعة بدور المجموعات بين الاهلي وشباب بلوزداد على ملعب ” 5 جويلية” بالجزائر.