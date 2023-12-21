تأجيل مباراة الاهلي والزمالك.. قرارات عاجلة من رابطة الأندية بسبب منتخب مصر

قررت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب الموافقة على طلب المدير الفني لـ منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا بعدم إقامة مواجهات يوم 2 يناير في بطولة الدوري.

وجاء موافقة رابطة الأندية على طلب فيتوريا من أجل منح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر المنتخب الوطني للإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار.

وتضمن بيان الرابطة بأنها ستحدد المواعيد البديلة نظرًا للتعاون بينها ووالمنتخب الوطني والمباريات هي فاركو والأهلي، بيراميدز وسموحة، وسيراميكا كليوباترا والزمالك، ومودرن فيوتشر والجونة.

اقرأ أيضًا: الفيفا يعبر عن استيائه من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن السوبر ليج

وقررت أيضًا الرابطة تأجيل مواجهة الاهلي والزمالك المحدد لها يوم 15 فبراير، بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد إقامة المارد الأحمر شباب بلوزداد الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا في أحد يومي 16 أو 17 من نفس الشهر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا في الفترة من 11 يناير حتى 12 فبراير من العام المقبل 2024 بكوت ديفوار.