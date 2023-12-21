رئيس بايرن ميونخ يكرر رفضه لفكرة السوبر ليج

أكد يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أن النادي البافاري غير مهتم بالانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليج” رغم قرار محكمة العدل الأوروبية المعارض لموقف الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا” من البطولة.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر اليوم الخميس، أن قواعد الاتحادين الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا” لكرة القدم الخاصة بالموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

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وتم اللجوء إلى الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كان “فيفا” و “يويفا” تصرفا ضد قانون المنافسة من خلال منعإقامة دوري السوبر الأوروبي في عام 2021 ثم السعي إلى معاقبة الأندية المعنية المؤسسة للبطولة.

وقضت الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية بأن لوائح “فيفا” و “يويفا” بشأن ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية في منطوق الحكم أن “لوائح فيفا ويويفا، التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية خاضعاً لموافقتهما المسبقة، مثل دوري السوبر الأوروبي، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانونية”.

وأضافت: “لا يوجد إطار لقواعد فيفا ويويفا يضمن أن تكون شفافة وموضوعية وغير تمييزية ومتناسبة”.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن منطوق الحكم لا يعني أنه سيتم تشكيل بطولة دوري السوبر الأوروبي بعيداً عن اليويفا.

وقد يكون للحكم تأثيرات أوسع من مجرد فتح الباب أمام إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.