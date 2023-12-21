الفيفا يعبر عن استيائه من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن السوبر ليج

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، بشأن تأييد إقامة بطولة السوبر ليج في القارة الأوروبية العجوز.

وقال الفيفا في بيان رسمي اليوم الخميس: “علمنا بقرار محكمة العدل، وسنقوم بتحليل القرار بالتنسيق مع يويفا وباقي الاتحادات القارية الأخرى قبل التعليق بشكل موسع”.

وشدد الاتحاد الدولي: “ملتزمون بالنظام الأساسي الذي يضمن التسلسل الهرمي بناء على الجدارة الرياضية والتنافسية والتضامن المالي”.

وأشار: “كرة القدم بتاريخها الطويل والناجح تدين بالكثير لهذه المبادئ المذكورة”.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم: “سيواصل فيفا والاتحادات الأعضاء تعزيز هذه المبادئ في المستقبل لصالح جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم”.

طالع أيضًا: عرض جديد من الدوري السعودي للتعاقد مع محمد الشناوي

وكانت الشركة المسؤولة عن السوبر ليج أعلنت اليوم أيضًا هيكلة جديدة للبطولة بمشاركة 64 ناديًا مقسمة إلى 3 دوريات، الأزرق والنجوم والذهبي.

ويضمن الشكل الجديد للمسابقة إقامة 14 مباراة أوروبية لكل فريق وستحدد الأدوار الإقصائية بطل كل درجة وكذلك الأندية الصاعدة.