مدرب صن داونز يحرج لاعب بيراميدز بتصريح قوي

وجه رولاني موكوينا المدير الفني لنادي صن داونز رسالة إلى فيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز بعد تصريحات الأخير.

كان ماييلي قد آثار غضب جماهير صن داونز بعد تأكيده الفوز على الفريق الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا قبل لقاء الإياب.

علق مدرب صن داونز على تغريدة ماييلي عقب المباراة قائلاً: “سياسية صن داونز احترام الخصم جيدا في جميع اللقاءات”.

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وتابع: “ماييلي جاء من بلد تعرف فقط عقلبة الفوز وتشهد الخصومة والتحدي، لقد انتصرنا وحصدنا الثلاث نقاط من أمام فريق قوي “.

وكان صن داونز قد نجح في الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويعتلي صن داونز صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، متساوياً مع مازيمبي صاحب المركز الثالث فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث بـ 4 نقاط.