كيف يستفيد الزمالك من أموال صفقة زيزو المحتملة؟.. 5 قرارات مصيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، تفاصيل جديدة وآخر تطورات صفقة بيع أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك في الانتقالات الشتوية، لأحد الأندية السعودية.

وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية على قناة "المحور"، إن الزمالك تضربه أكثر من أزمة منها الديون والغرامات والضرائب والمستحقات المتأخرة والصفقات.

وأوضح أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، يريد الخروج من هذه الأزمات ببيع أحمد سيد زيزو مقابل 11 مليون دولار للدوري السعودي، وهناك اتفاق شبه محسوم مع أحد أندية الدوري السعودي لبيع زيزو.

وأكد أن الزمالك إذا حصل على 11 مليون دولار بما يوازي 340 مليون جنيه سيتخذ 5 قرارات مصيرية، أولها إغلاق جميع القضايا المرفوعة على النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي فك القيد.

وأضاف أن المشكلة الثانية هي تجديد عقد أحمد فتوح ومحمد صبحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما، بالإضافة لحل أزمة المديونيات داخل النادي.

وأشار إلى أن نادي الزمالك سيقوم بالتعاقد مع 5 صفقات في الانتقالات الشتوية حال فقك القيد، وأخيرًا التعاقد مع مدير فني أجنبي مميز بدلًا من معتمد جمال المدير الفني المؤقت حاليًا.

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