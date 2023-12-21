قبل مواجهة أوراوا.. موعد المران الختامي للأهلي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد لاعبو فريق الأهلي لكرة القدم، لخوض المران الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني التي تقام غدًا الجمعة.



ويخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، اللاعبين راحة من المران أمس الأربعاء، تجنبًا للإرهاق والإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث، ضد أوراوا الياباني.



ويستعد الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني، على خطف الميدالية البرونزية، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والتي ستقام في الرابعة والنصف عصر غدٍ الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.



وتأكد غياب محمود كهربا عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثاني في مباراة فلومينينسي البرازيلي.