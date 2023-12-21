فريق خطير.. أحمد عيد عبد الملك يحذر الأهلي من أوراوا الياباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، إن الارهاق أصاب لاعبو الأهلي بشكل كبير، خاصة في لقاء فلومينينسي البرازيلي، بعدما فقدوا الاستحواذ على الكرة وبذل لاعبو الفريق مجهود كبير على مدار مباراتين أمام اتحاد جدة وفلومينينسي، في كأس العالم للأندية.

وأضاف "عبدالملك"، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اي تي سي"، أن في تأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا، كولر سوف سيعتمد على طاهر محمد طاهر في مركز الجناح الأيمن، وبيرسي تاو يلعب رأس حربة مهاجم.

وأوضح أنه يجب على الأهلي أن يعتمد على اللعب الجماعي أمام أوروا وتسجيل الأهداف من الفرص التي تتيح للاعبين داخل المباراة، خاصة بعد إهدار اللاعبين العديد من الفرص بسبب الفردية والأنانية التي ظهرت في مباراة فلومينينسي، فضلًا عن سوء القرارات وعدم التوفيق الذي كان واضحًا في أكثر من كرة.

وأكد أن سبب هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي هو أن اللاعبين كانوا يفكرون في النهائي، مضيفًا أن أوراوا الياباني فريق خطير ويجيد إغلاق المساحات خصوصًا في الخط الخلفي.

وتأكد غياب محمود كهربا عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثاني في مباراة فلومينينسي البرازيلي.

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