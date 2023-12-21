تصنيف فيفا.. منتخب مصر الخامس أفريقيًا والـ 33 عالميًا في ختام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تصنيف المنتخبات الوطنية لشهر ديسمبر 2023، حيث استمر منتخب الأرجنتين متفوقًا ومحافظًا على صدارته في التصنيف.

وتصدر المنتخب الأرجنتيني التصنيف العالمي برصيد 1855.20 نقطة، بينما جاء محتلًا المركز الثاني منتخب فرنسا برصيد 1845.44 نقطة، وإنجلترا ثالثا برصيد 1800.05 نقطة.

وجاء في المرتبة الرابعة منتخب بلجيكا رصيد 1798.46 نقطة، متفوقا على منتخب البرازيل صاحب المركز الخامس برصيد 1784.09 نقطة.

وحافظ منتخب مصر الوطني على مركزه في التصنيف العالمي في المركز الـ33، وفي المركز الخامس على مستوى منتخبات أفريقيا، برصيد 1518.91 نقطة.

ويتصدر منتخب المغرب تصنيف المنتخبات الأفريقية برصيد 1661.69 نقطة، ثم السنغال ثانيًأ برصيد 1594.31 نقطة، وتونس في المرتبة الثالثة برصيد 1523.23 نقطة، والجزائر في المرتبة الرابعة برصيد 1520.26 نقطة.

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