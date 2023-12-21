الأهلي يرتدي الزي الأسود كاملًا أمام أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتهى الاجتماع الفني لمباراة فريق الأهلي وأوروا الياباني، والاتفاق كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدًا الجمعة، في المباراة المقامة على تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وأسفر الاجتماع الفني على أن يرتدي الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق كاملًا، فيما يرتدي فريق أوراوا الياباني طاقمًا مكونا من القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

ويلتقي الأهلي مع اوراوا الياباني، غدًا الجمعة في الرابعة والنصف مساء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالمركز الثالث والذي سيتوج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

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