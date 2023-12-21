رضا عبد العال: "ساجرادا معندوش بـ5 جنيه كورة والزمالك ضيع فوز سهل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، إن الزمالك أضاع فوزًا سهلًا أمام فريق ساجراد الأنجولي، لأنه فريق ضعيف كرويًا وفنيًا.

وأضاف "عبد العال"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "تن"، أن ساجرادا فريق ضعيف وقليل كرويًا، وكان لديه المقدرة لتحقيق الفوز على الزمالك الذي انخفض بدنيًا في نهاية المباراة، متابعًا: "ساجراد لو عنده بـ5 جنيه كورة كان قدروا يكسبوا".

وأشار إلى أن الزمالك أضاع فرص كثيرة للتسجيل في شباك ساجراد، مضيفًا: "ساجرادا مش دا الفريق اللي تخوف والزمالك كان ممكن يكسب المباراة".

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