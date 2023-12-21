رمضان صبحي وعبدالله السعيد على رأس قائمة بيراميدز المشاركة في السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق السماوي، والتي متجهة إلى دولة الإمارات للمشاركة في مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتقرر مغادرة بعثة بيراميدز إلى أبو ظبي من مطار القاهرة اليوم، لخوض السوبر، والاستعداد لمنافسة فريق مودرن فيوتشر يوم ٢٥ ديسمبر الجاري، في نصف النهائي.

ويلعب في كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، 4 أندية هي (الأهلي - بيراميدز - مودرن فيوتشر - سيراميكا كليوباترا).

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس.